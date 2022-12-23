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Общество
23 декабря 2022, 13:25

В Екатеринбурге на время праздников введен особый противопожарный режим

салют в Новый год

Горожанам необходимо быть внимательными при запуске салютов. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим в городе. Он будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года.

Для предотвращения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций места проведения праздничных мероприятий будут патрулировать сотрудники МЧС. Также спасатели усилят профилактическую работу: будет проведено больше рейдов по местным предприятиям и инструктажей по технике безопасности.

Власти уральской столицы призывают горожан быть внимательными и осторожными в праздничные дни. В мэрии составили памятку о правилах пользования пиротехникой и фейерверками:

  • перед использованием петарды или фейерверка необходимо изучить инструкцию;
  • площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно находиться деревьев, линий электропередачи. Кроме того, она должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов: ракеты часто залетают на балконы или в квартиры и служат причиной пожара;
  • нельзя держать в руках подожженный фейерверк. Наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля также запрещено;
  • если петарда не сработала, не стоит пытаться проверить или поджечь фитиль еще раз.

Всегда необходимо помнить, что любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и нанесения человеку травмы!

О происшествиях необходимо сообщать по номерам 112 и 01.

Областная газета Свердловской области

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