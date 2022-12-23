В Асбесте росгвардеец спас от обморожения 3-летнего ребенка

Инцидент произошел в начале декабря. Фото: Елена Лобова

Сотрудник отдела вневедомственной охраны младший сержант полиции Денис Кудрявцев спас жизнь ребенку. Малыша без одежды, который стоял один на улице, росгвардеец увидел поздно вечером по дороге домой.

"Он был совсем без одежды, ноги уже ледяные. Закутал его в свою куртку, поднялся домой. Вызвал сотрудников полиции, скорую помощь. Мальчика еле отогрели", — рассказал Денис Кудрявцев.

По данным медиков, приехавших на вызов, счет шел на минуты. Если бы ребенка вовремя не забрали с улицы, он бы замерз.

В свою очередь нетрезвые родители заметили пропажу 3‑летнего малыша только спустя полтора часа. И то только потому, что возле подъезда стояли машины скорой помощи и полиции.

"В отношении родителей мальчика собран административный материал по факту неисполнения обязанностей по содержанию несовершеннолетнего", — заявили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.