Темы дня

Общество
23 декабря 2022, 15:00

Совфед одобрил закон об установлении статуса георгиевской ленты

георгиевская лента

Авторами закона выступили первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и депутат Ольга Занко. Фото: Полина Зиновьева

Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. Об этом сообщается в telegram-канале верхней палаты Федерального собрания РФ.

Также закон регламентирует правила использования георгиевской ленты. Так, данный символ может использоваться во время торжественных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, с днями воинской славы России или направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях.

Законом предусмотрены уголовная или административная ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты. По действующему законодательству за данное правонарушение полагается штраф:

  • юрлицу — от 3 до 5 млн рублей с конфискацией имущества или без таковой;
  • физлицу — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет;
  • за аналогичные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, — штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2022, 17:35 / Общество
На Среднем Урале наградили лучших волонтеров в сфере здравоохранения
23.12.2022, 16:39 / Экономика
Предприятиям ОПК в 2023 году компенсируют расходы на зарплаты приезжих сотрудников
23.12.2022, 16:13 / Общество
Россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями в новогодние праздники
23.12.2022, 15:31 / Общество
В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о краже запчастей с "делимобилей"
23.12.2022, 15:00 / Общество
Совфед одобрил закон об установлении статуса георгиевской ленты