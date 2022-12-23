Совфед одобрил закон об установлении статуса георгиевской ленты

Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. Об этом сообщается в telegram-канале верхней палаты Федерального собрания РФ.
Также закон регламентирует правила использования георгиевской ленты. Так, данный символ может использоваться во время торжественных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, с днями воинской славы России или направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях.
Законом предусмотрены уголовная или административная ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты. По действующему законодательству за данное правонарушение полагается штраф:
- юрлицу — от 3 до 5 млн рублей с конфискацией имущества или без таковой;
- физлицу — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет;
- за аналогичные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, — штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.