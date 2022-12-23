Совфед одобрил закон об установлении статуса георгиевской ленты

Авторами закона выступили первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и депутат Ольга Занко. Фото: Полина Зиновьева

Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. Об этом сообщается в telegram-канале верхней палаты Федерального собрания РФ.

Также закон регламентирует правила использования георгиевской ленты. Так, данный символ может использоваться во время торжественных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, с днями воинской славы России или направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях.

Законом предусмотрены уголовная или административная ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты. По действующему законодательству за данное правонарушение полагается штраф: