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23 декабря 2022, 19:00

Президент РФ присвоил госнаграды 13 свердловчанам

Владимир Путин

Указ подписан 22 декабря. Фото: пресс-служба Кремля

13 жителей Свердловской области удостоены государственных наград и званий. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, 9 человек награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В их числе:

  • Вадим Банников — вальцовщик стана горячей прокатки АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
  • Эдуард Беклемышев — резчик на пилах, ножовках и станках филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь";
  • Олег Берняев — главный инженер филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь";
  • Сергей Богданов — штабелировщик металла АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
  • Ольга Боровских — электромонтер по обслуживанию подстанций АО "Уралэлектромедь";
  • Елена Грачева — машинист крана металлургического производства АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
  • Александр Мартынов — начальник цеха АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
  • Андрей Севастьянов — энергетик АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
  • Александр Сергеев — машинист коксовых машин АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".

Ордена Дружбы удостоен аппаратчик-гидрометаллург АО "Уралэлектромедь" Михаил Черепанов. Кроме того, глава государства присвоил почетные звания трем представителям Среднего Урала:

  • "Заслуженный врач РФ" — директору ФГБУ "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Галине Мальгиной;
  • "Заслуженный деятель науки РФ" — доктору медицинских наук, профессору ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Надежде Давыдовой и доктору медицинских наук, профессору, руководителю отделения ФГБУ "Уральский научно-иследовательский институт охраны материнства и младенчества" Гузели Чистяковой.
Областная газета Свердловской области

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