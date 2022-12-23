Президент РФ присвоил госнаграды 13 свердловчанам

13 жителей Свердловской области удостоены государственных наград и званий. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, 9 человек награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В их числе:
- Вадим Банников — вальцовщик стана горячей прокатки АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
- Эдуард Беклемышев — резчик на пилах, ножовках и станках филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь";
- Олег Берняев — главный инженер филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь";
- Сергей Богданов — штабелировщик металла АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
- Ольга Боровских — электромонтер по обслуживанию подстанций АО "Уралэлектромедь";
- Елена Грачева — машинист крана металлургического производства АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
- Александр Мартынов — начальник цеха АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
- Андрей Севастьянов — энергетик АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";
- Александр Сергеев — машинист коксовых машин АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".
Ордена Дружбы удостоен аппаратчик-гидрометаллург АО "Уралэлектромедь" Михаил Черепанов. Кроме того, глава государства присвоил почетные звания трем представителям Среднего Урала:
- "Заслуженный врач РФ" — директору ФГБУ "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Галине Мальгиной;
- "Заслуженный деятель науки РФ" — доктору медицинских наук, профессору ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Надежде Давыдовой и доктору медицинских наук, профессору, руководителю отделения ФГБУ "Уральский научно-иследовательский институт охраны материнства и младенчества" Гузели Чистяковой.