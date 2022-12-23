Президент РФ присвоил госнаграды 13 свердловчанам

Указ подписан 22 декабря. Фото: пресс-служба Кремля

13 жителей Свердловской области удостоены государственных наград и званий. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, 9 человек награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В их числе:

Вадим Банников — вальцовщик стана горячей прокатки АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";

— вальцовщик стана горячей прокатки АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"; Эдуард Беклемышев — резчик на пилах, ножовках и станках филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь";

— резчик на пилах, ножовках и станках филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь"; Олег Берняев — главный инженер филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь";

— главный инженер филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь"; Сергей Богданов — штабелировщик металла АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";

— штабелировщик металла АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"; Ольга Боровских — электромонтер по обслуживанию подстанций АО "Уралэлектромедь";

— электромонтер по обслуживанию подстанций АО "Уралэлектромедь"; Елена Грачева — машинист крана металлургического производства АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";

— машинист крана металлургического производства АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"; Александр Мартынов — начальник цеха АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";

— начальник цеха АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"; Андрей Севастьянов — энергетик АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";

— энергетик АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"; Александр Сергеев — машинист коксовых машин АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".

Ордена Дружбы удостоен аппаратчик-гидрометаллург АО "Уралэлектромедь" Михаил Черепанов. Кроме того, глава государства присвоил почетные звания трем представителям Среднего Урала: