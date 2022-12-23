«Мы учитывали все направления развития региона»

О ключевых законопроектах 2022 года рассказали председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и руководители его ключевых комитетов. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году Законодательное Собрание Свердловской области рассмотрело 169 законодательных актов, 164 из которых стали законами. Об этом вчера на итоговой пресс-конференции рассказала председатель регионального парламента Людмила БАБУШКИНА. Большое внимание уделялось социальным вопросам – поддержке семьи, материнству, детству, помощи участникам спецоперации и их семьям.

Проделали большую работу

«Работая над законопроектами, мы учитывали все направления социально-экономического развития региона: экологическую безопасность, переселение граждан из ветхого жилья, развитие промышленности, формирование бюджета, – отметила Людмила Бабушкина. – И, конечно же, большое внимание мы уделяли вопросам социальным. В первую очередь это поддержка семьи, материнства, детства, помощь участникам спецоперации и их семьям. В 2022 году было принято 38 социально ориентированных законов. На решение социальных вопросов направлено 240 млн рублей».

В числе приоритетных направлений работы Заксобрания в уходящем году его председатель также назвала поддержку граждан, прибывающих на Средний Урал из Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик. Также депутаты проделали большую работу для оказания помощи многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями и детям мобилизованных.

По словам Людмилы Бабушкиной, большое внимание Законодательное Собрание в этом году уделило созданию условий для развития региональной системы здравоохранения. В частности, она указала на значительное – почти на 7 млрд рублей – увеличение финансирования в 2023 году Фонда социального страхования. 20 процентов добавили на реализацию региональной программы оказания бесплатной медицинской помощи, на 40 процентов повысили финансирование программы помощи онкологическим больным.

Отвечая на вопрос корреспондента «ОГ» о региональных инициативах, поддержанных Государственной Думой, Людмила Бабушкина отметила работу над федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти». Законодательное Собрание поддержало проект закона, высказав порядка десяти предложений. Семь из них в итоге были приняты.

По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, в уходящем году больше всего внимания было уделено социальной сфере. Фото: Павел Ворожцов

Вышли в плюс

Вместе с Людмилой Бабушкиной в пресс-конференции участвовали руководители ключевых комитетов парламента. О том, за счет чего наполнялся и как изменялся региональный бюджет в 2022 году, рассказал председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Пётр Соколюк. По его словам, в областном бюджете по сравнению с 2021 годом несколько поменялась структура доходов.

Дополнительные доходы позволили нам в середине года, в июне, сделать корректировку бюджета в сторону повышения доходной и расходной частей почти на 22 млрд рублей. На последнем в этом году заседании мы добавили в бюджет из дополнительных доходов еще почти 6 млрд рублей. Пошли эти деньги на самое необходимое, в том числе – на поддержание системы здравоохранения и на спорт высших достижений. Как мне сказал министр спорта Леонид Рапопорт, впервые за пять лет мы заканчиваем год без долгов перед спортом высших достижений, – отметил Петр Соколюк.

Сняли ограничения

В 2022 году спектр мер социальной поддержки был расширен, рассказал председатель комитета регионального Законодательного Собрания по социальной политике Вячеслав Погудин. Он назвал семьи, воспитывающие детей, главным получателем социальной поддержки. Так, семьи с детьми получили право направлять материнский капитал на газификацию жилья, не дожидаясь, пока ребенку исполнится два года, как это было ранее.

Также, по словам Вячеслава Погудина, депутаты Законодательного Собрания сняли ограничение по использованию материнского капитала для оплаты образовательных услуг. В настоящее время необходимости в предоставлении государственной аккредитации образовательных учреждений уже нет. Для использования маткапитала достаточно одной лишь лицензии.

«Особая категория граждан, которая требует самого пристального нашего внимания, – это участники специальной военной операции, их семьи. Они уже пользуются бесплатной юридической помощью, дети военнослужащих получают бесплатное горячее питание, – отметил глава комитета по социальной политике. – Большой прогресс также наметился в вопросах поддержки здравоохранения. При планировании бюджета будущего года мы учли расходы на ремонт лечебных учреждений, на их переоснащение. Очень серьезная техника будет поставлена в наши больницы в следующем году». Вячеслав Погудин напомнил, что в этом году Законодательное Собрание Свердловской области закрепило за работающими на селе медицинскими работниками право получать компенсацию за подключение к газовым сетям и за установку газового оборудования.

О дополнительных мерах поддержки работников образования рассказал председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев. В частности, он сообщил о принятом в июле этого года законе об утверждении статуса «Заслуженный учитель Свердловской области».

– Закон направлен на поддержку и поощрение особо отличившихся педагогов, имеющих не менее 20 лет профессионального стажа. Помимо почетного звания, закон предполагает и меры социальной поддержки: ежемесячную выплату в размере 1 тысячи рублей и единовременную выплату в 30 тысяч рублей. Закон действует с 1 сентября, и к настоящему времени почетного регионального звания удостоены уже 8 свердловских педагогов, – рассказал Михаил Зубарев.

Без внимание никого не оставим Людмила Бабушкина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области: «Ждем роста доходов в бюджет, который позволит нам решать вопросы, поставленные в свое время «на паузу» в ожидании этих самых дополнительных доходов. Ждем и желаем, конечно же, чтобы все дети наши были здоровы, ходили в детские сады и школы, с радостью встречали новогодние праздники. Мы 26 декабря в Конгресс-центре проведем Депутатскую елку, на которую пригласили детей мобилизованных граждан, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей. Будут там и дети, которые приехали на Средний Урал из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсонской области. Никто из них без внимания не останется.»