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Общество
24 декабря 2022, 10:50

В Соцфонде РФ пообещали сохранить сроки перечисления пенсий и выплат

Логотип Соцфонда РФ

Логотип нового фонда считывается как буква "Ф". Фото: сайт Пенсионного фонда России

Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и выплат. Об этом заявил глава нового ведомства Сергей Чирков.

"Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся", — заявил председатель фонда РИА Новостям.

По его словам, клиентские службы фонда будут готовы принять посетителей с 9 января. Их адреса можно найти на сайте ПФР. В свою очередь, электронные сервисы доступны в любое время.

Добавим, накануне был презентован логотип нового фонда. "Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию — с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны", — пояснила гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Напомним, с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в единый государственный внебюджетный Соцфонд России. Как граждане будут узнавать о своих будущих пенсиях, куда им предстоит обращаться и будет ли упрощен процесс уведомления о пенсионных накоплениях — рассказывала "Областная газета".

Областная газета Свердловской области

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