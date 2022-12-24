С помощью пневмопушек в свердловскую колонию пытались забросить телефоны. Видео

Сотрудники колонии в Новой Ляле задержали мужчину. Он пытался перебросить на территорию ИК-54 телефоны при помощи двух пневмопушек.
Помимо семи сотовых телефонов, у мужчины изъяли три сим-карты, восемнадцать зарядных устройств, пять гарнитур и модем. Был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП (Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания).
Видео: ГУФСИН Свердловской области.
По данным пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, инцидент произошел накануне вечером.
Напомним, ранее квадрокоптер с телефонами перехватили в екатеринбургской колонии ИК-10.