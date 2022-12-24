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Общество
24 декабря 2022, 12:41

С помощью пневмопушек в свердловскую колонию пытались забросить телефоны. Видео

пневмопушки

Мужчину задержали рядом с дорогой, ведущей на трассу Екатеринбург – Серов. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Сотрудники колонии в Новой Ляле задержали мужчину. Он пытался перебросить на территорию ИК-54 телефоны при помощи двух пневмопушек.

Помимо семи сотовых телефонов, у мужчины изъяли три сим-карты, восемнадцать зарядных устройств, пять гарнитур и модем. Был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП (Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания).

Видео: ГУФСИН Свердловской области.

По данным пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, инцидент произошел накануне вечером.

Напомним, ранее квадрокоптер с телефонами перехватили в екатеринбургской колонии ИК-10.

Областная газета Свердловской области

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