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24 декабря 2022, 15:18

В Екатеринбурге прошел забег закаленных Дедов Морозов и Снегурочек. Видео

забег Дедов Морозов

Бегунам повезло с погодой. Сегодня в городе воздух прогрелся до +2 градусов. Фото: предоставлено президентом Федерации зимнего плавания Свердловской области

В преддверии новогодних праздников по улицам уральской столицы пробежали мужчины в красных шортах и колпаках и девушки в голубых юбках. Всего участие в мероприятии приняли 47 человек.

Об этом "Областной газете" сообщил президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов. 

Известно, что забег был приурочен к Всероссийской акции "Закаленная Россия — Сильная страна". Закаленные Деды Морозы со Снегурочками пробежали около 3,5 километров — от спорткомплекса "Юность" до здания на улице Розы Люксембург, 52.

Видео: предоставлено президентом Федерации зимнего плавания Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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