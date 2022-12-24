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Общество
24 декабря 2022, 16:57

МВД предложило наказывать за вождение под воздействием лекарств

лекарства

Общественное обсуждение законопроекта МВД продолжится до 29 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Привлекать к ответственности предлагается россиян, которые сели за руль после применения лекарств, влияющих на внимание и реакцию. Соответствующий проект поправок к КоАП подготовило МВД.

Как отмечается в пояснительной записке, размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, "управление транспортными средствами в состоянии опьянения, чем бы, включая лекарственные препараты, оно ни было вызвано, чревато серьезными рисками для жизни и здоровья людей, а также для ‎их имущества". Отсутствие в КоАП возможности привлекать к ответственности таких водителей существенно осложняет полноценное обеспечение безопасности дорожного движения.

В связи с этим документом предусмотрено, что административная ответственность наступает, когда по результатам медосвидетельствования обнаружены вызывающие опьянение вещества. В том числе — входящие в состав лекарственных препаратов, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам. Общественное обсуждение законопроекта МВД продолжится до 29 декабря.

Добавим, законопроект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ. Ранее КС призвал уточнить критерии "лекарственного опьянения" и разрешить правовую неопределенность.

Напомним, сейчас за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.8 КоАП).

Областная газета Свердловской области

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