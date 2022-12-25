"Областная газета" получила диплом за информподдержку Всероссийского журналистского конкурса "Золотой гонг"

В этом году вручение престижных наград состоялось в 28-й раз. Фото: диплом конкурса "Золотой гонг"

"Областная газета" была удостоена диплома Всероссийского конкурса журналистов им. Ясена Засурского "Золотой гонг — 2022" за информационное партнерство. В этом году вручение престижных наград состоялось в 28-й раз.

"Конкурс существует уже больше четверти века, и он продолжает работу, собирает под свою эгиду огромное количество журналистов, работающих во всех уголках нашей страны. И этот конкурс талантов должен продолжаться и дальше. Я очень рад поздравить тех, кто сегодня победил", — сказал председатель жюри "Золотого Гонга", соавтор закона о СМИ и руководитель кафедры ЮНЕСКО Высшей школы экономики Михаил Федотов, открывая церемонию.

Победителем в номинации "Газета года" стали "Уфимские ведомости". Дипломами 2‑й степени в этой же номинации были награждены газеты "Якутск Вечерний" и "Учет. Налоги. Право". Лучшим главным редактором регионального издания в этом году признан главред "Пензенской правды" Павел Шишкин.

Среди награжденных в основных номинациях были и свердловские издания. Дипломы 2‑й степени получили Александр Зиновьев из "Ревдинского рабочего" в номинации "Журналистский дебют года", а также Анжела Голубчикова из газеты "Тагильский рабочий" в номинации "Лучший материал года о социальных проблемах".