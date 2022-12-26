В Екатеринбурге подвели итоги социального проекта "Богатство Урала"

Победителей конкурса наградили в областном центре реабилитации инвалидов. Фото: фонд "БАЖОВ"

Благотворительный фонд "БАЖОВ" подвел итоги проекта "Богатство Урала", который реализуется для обеспечения доступности культурного наследия Д. Н. Мамина-Сибиряка и П. П. Бажова инвалидам (в первую очередь детям и молодежи).

"Группа волонтеров фонда "БАЖОВ" ездила по местам проживания инвалидов в Свердловской области. Мы проехали 38 учреждений. Было проведено множество мероприятий, в которых приняли участие 1 200 инвалидов. В рамках проекта "Богатство Урала" проходили "Бажовский вечер", "Мамин день", чтения с помощью шрифта Брайля. В проекте была издана книга "Богатство Урала" офсетным способом и с помощью шрифта Брайля, в которую включены произведения Бажова и Мамина-Сибиряка. В качестве иллюстрации использованы уральские самоцветы," — рассказал "Областной газете" директор Благотворительного фонда "БАЖОВ" Сергей Полыганов.

Также в рамках проекта "Богатство Урала" фонд провел для инвалидов конкурс рисунков и чтецов. Победителями творческого состязания стали 22 человека.

"Было очень много желающих поучаствовать в конкурсе. Конкурсная комиссия выбрала победителей. Для них мы организовали бесплатные экскурсии в четыре музея: Павла Петровича Бажова, Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, а также в областной краеведческий музей и музей Уральского горно-геологического университета", — добавил Сергей Полыганов.

Фото: фонд "БАЖОВ"

Фото: фонд "БАЖОВ"

Фото: фонд "БАЖОВ"

Кроме этого, для победителей провели "Мозгобойню" по произведениям Д. Н. Мамина-Сибиряка и П. П. Бажова, а также чтение книг шрифтом Брайля.

Отметим, проект "Богатство Урала" реализует Благотворительный фонд "БАЖОВ" при поддержке министерства социальной политики Свердловской области.