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Общество
26 декабря 2022, 13:48

На Среднем Урале выявлены новые 190 случаев заболевания COVID-19

  Валерия Белякова
Екатеринбург

За сутки на Среднем Урале не зафиксировано летальных исходов от заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 190 человек. 11 пациентов госпитализированы, сообщает обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале не зарегистрировано летальных исходов. Выздоровели 183 жителя. 

В регионах России коронавирусом за сутки заразились 5 335 человек. Скончались 50 жителей. На лечение в больницы направлено 528 пациентов. 5 577 человек выздоровели. 

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