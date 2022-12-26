На Среднем Урале выявлены новые 190 случаев заболевания COVID-19

За сутки на Среднем Урале не зафиксировано летальных исходов от заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 190 человек. 11 пациентов госпитализированы, сообщает обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале не зарегистрировано летальных исходов. Выздоровели 183 жителя.

В регионах России коронавирусом за сутки заразились 5 335 человек. Скончались 50 жителей. На лечение в больницы направлено 528 пациентов. 5 577 человек выздоровели.