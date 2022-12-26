Телепорт в сказку

Ледовый городок назван «Парк 300 кроликов» в честь наступающего 300-летнего юбилея Екатеринбурга и символа 2023-го года. Фото: Полина Зиновьева

В Международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО открылся большой парк развлечений. На площади в 30 тысяч квадратных метров разместились каток с живой елкой, ледовый городок, аттракционы. Из новшеств этого года – большая VR-зона и 5D-кинотеатр. Организаторы ожидают, в этом году ёлку посетят порядка 60 тысяч детей, более пяти тысяч из них – дети мобилизованных свердловчан.

Торжественное открытие ЭкспоЁлки состоялось 25 декабря. Гостей с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а на катке прошло зрелищное шоу. Ледовый городок, расположенный во внутреннем дворе Международного выставочного центра, назвали «Парк 300 кроликов» – в честь грядущего юбилея Екатеринбурга и символа 2023-го года – Черного кролика.

«В этом году у нас очень большая социальная программа, в которой принимают непосредственное участие правительство Свердловской области, Законодательное Собрание региона, неравнодушные общественные организации. До Нового года у нас будут корпоративные дни, в которые бесплатно посетить аттракционы и посмотреть спектакль смогут дети мобилизованных свердловчан и дети из неблагополучных семей», – рассказал генеральный директор Екатеринбург-ЭКСПО Игорь Данилов.

На территории парка также можно раскрасить пряники или написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

«Развлечения подготовлены для всех возрастов: зоны виртуальной реальности, мастер-классы, батуты и механические аттракционы. В концертном зале ежедневно можно будет посмотреть интерактивный спектакль «Чудеса случаются» с различными спецэффектами, играми и выступлением гимнастов», – пояснила руководитель проекта ЭкспоЁлка Кети Багровская.

После премьеры спектакля зрители делятся восторженными впечатлениями:

– Дети сами помогают актерам, которые играют героев сказок. Моему сыну шесть лет, ему очень понравилось. Мне кажется, он еще долго будет вспоминать спектакль, – говорит житель Екатеринбурга Денис Михайлов.

Все развлечения в ледовом городке, а это горки, качели и лабиринт, бесплатные. Екатеринбурженка Евгения Зубарева приехала в парк с мужем и двумя дочками. Всем здесь очень понравилось, и Зубаревы планируют вернуться сюда вновь:

– Дети у нас любят развлечения, сегодня погуляем здесь, в другой день хочу с младшей приехать на спектакль «Мимимишки». Праздничные выходные – долгие, это время можно здорово провести с семьей в таком большом новогоднем парке.

«ЭкспоЁлка» будет работать до восьмого января ежедневно с 10.00 до 22.00. В эти дни от станции метро «Ботаническая» до «Екатеринбург-ЭКСПО» будут курсировать бесплатные автобусы, расписание которых можно посмотреть на сайте expoelka.com.

На площадке работают более 60 аттракционов. Фото: Полина Зиновьева

Гостей ЭкспоЁлки встречают герои сказок и мультфильмов. Фото: Полина Зиновьева