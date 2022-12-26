Минтруд России напомнил о нерабочих днях в 2023 году

Новогодние каникулы в 2023 году продлятся 9 дней. Фото: Павел Ворожцов

Новогодние каникулы в 2023 году продлятся с 1 по 8 января. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

"А поскольку 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", — уточнили в ведомстве.

Рабочая неделя в 2023 году в РФ начнется с 9 января. В министерстве также пояснили, какие выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут сдвинуты. Так, 1 января, выпавшее на воскресенье, переносится на 24 февраля, 8 января (воскресенье) — на 8 мая (понедельник).

Напомним, ранее Минтруд сообщал о выходных праздничных днях, которые ждут россиян в течение 2023 года.