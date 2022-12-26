«Сегодняшние защитники Отечества равняются на Вас!»

Фото: из личного архива Николая Юдина

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поздравил со 106-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, ирбитчанина ШИХОВА Петра Ивановича. Поздравительный адрес от имени главы региона долгожителю вручили сенатор РФ от Свердловской области Виктор ШЕПТИЙ и мэр Ирбита Николай ЮДИН.

В своем поздравлении Евгений Куйвашев выразил ветерану глубокую признательность за мужество, самоотверженный труд и преданное служение родине.

«Как ветеран-фронтовик Вы задаете духовно-нравственные ориентиры для сегодняшних защитников Отечества. Вдохновленные Вашими заслугами они равняются на Вас, стремятся быть достойными продолжателями традиций воинской доблести и славы. Это значит, что Россия всегда будет свободной, сильной, непобедимой державой», – говорится в поздравлении главы региона.

Поздравить Петра Шихова приехали член Совета Федерации Виктор Шептий, который в этот день сам был именинником, и мэр Ирбита Николай Юдин. Пётр Иванович поделился с гостями секретом своего долголетия – важно вести здоровый образ жизни, делать людям добро и заботиться о других.

– Пётр Иванович на данный момент является старейшим ветераном-фронтовиком Великой Отечественной войны в Свердловской области. Он стал свидетелем целого века в истории нашей страны, и сам участвовал в важнейших событиях и процессах ее жизни. Удивительный человек! – поделился с «ОГ» глава муниципалитета Николай Юдин.

Пётр Шихов родился 25 декабря 1916 года в деревне Трестовка под Ирбитом в многодетной крестьянской семье. После окончания педагогического техникума, перед службой в армии два года работал учителем начальных классов в Зайковской школе. С началом войны горнострелковую дивизию в Узбекистане, где он служил, перебросили на Западный фронт, под Москву.

– Великую Отечественную войну Пётр Иванович прошел с первого до последнего дня. Участвовал в обороне Москвы, в битвах на территории Украины, Польши, Чехословакии, Германии. Участвуя в военных операциях, был трижды ранен, но каждый раз после госпиталя возвращался в строй, – сообщает департамент информполитики области. – В числе военных наград Петра Шихова – орден «Красной звезды», орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», гвардейский значок и почетный знак «Ветеран первого кавалерийского корпуса».

После войны Пётр Иванович 34 года работал учителем географии, завучем в школах Краснодара и на Сахалине. После выхода на пенсию переехал сначала в Свердловск, а потом в Ирбит. За многолетний добросовестный труд награжден знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда».