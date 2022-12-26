«Когда вы в строю, тогда все в безопасности»

Расчеты новой пожарной части готовы обеспечить безопасность Косулино и соседних сел. Фото: Полина Зиновьева

Вчера, накануне Дня спасателя, в селе Косулино Белоярского района состоялось открытие новой пожарной части, построенной по поручению главы региона Евгения КУЙВАШЕВА. Участие в церемонии приняли заместитель губернатора Азат САЛИХОВ и первый замминистра МЧС России Александр ЧУПРИЯН, обратившийся к участникам мероприятия по видеосвязи. Новое подразделение огнеборцев будет обеспечивать противопожарную безопасность более 14 тысяч человек.

Новая пожарная часть №19/4 расположилась на южной окраине села Косулино, рядом Тюменский тракт и мост с развязкой. Очень удобное место для депо – выезд на все четыре стороны, говорят пожарные. Согласно штатному расписанию, здесь будут работать 37 человек. Планируемый охват – село Косулино, поселки Белоярская застава, Бобровский, Прохладный и Рассоха, а также деревня Поварня – с общей численностью жителей более 14 тысяч человек.

Сформированные расчеты вышли на торжественное построение в новой боевой одежде пожарного – так называемых «боевках». Рядом выстроилась еще не побывавшая ни на одном пожаре специальная автомобильная техника.

Поздравить пожарных пришли представители регионального и местного руководства, начальник областного профильного главка. К собравшимся по видеосвязи обратился первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян. Он назвал появление в селе такого современного и технологичного объекта настоящим новогодним чудом.

«Поздравляю всех, кто будет служить в этом депо. Берегите себя не только в праздничные дни, но и в последующее время для того, чтобы вся территория была надежно защищена. Когда вы в строю, тогда все в безопасности», – подчеркнул Александр Чуприян.

Решение о строительстве в Косулино отдельной пожарной части принято губернатором Евгением Куйвашевым в рамках развития Белоярского городского округа. До сих пор ближайшее подразделение огнеборцев находилось в 9 километрах, в поселке Верхнее Дуброво. При этом Косулинская сельская управа относится к динамично развивающимся территориям, здесь ежегодно увеличивается площадь застройки и растет численность местных жителей.

Символический ключ от нового здания пожарным вручил заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов. Он напомнил участникам церемонии, что на реализацию этого проекта из бюджета Свердловской области выделили 87 миллионов рублей.

«Территория Косулинской сельской управы активно развивается: строятся новые производства, растет частный жилой сектор, увеличивается количество транспорта на автодорогах. В связи с этим остро встал вопрос об обеспечении безопасности жителей территории, – отметил Азат Салихов. – Руководство Свердловской области высоко ценит работу пожарных, уделяет внимание улучшению материальной базы пожарных частей, своевременному приобретению современной техники и оборудования. С открытием нового депо пожарные получили возможность более эффективно противостоять пожарам и проводить аварийно-спасательные работы».

Почти в каждом выступлении было пожелание «сухих рукавов». Сухой пожарный рукав ассоциируется со спокойной жизнью без пожаров.

– Это важное и значимое событие для всех нас. Общая численность населения, проживающего в административных границах Косулинской управы, составляет более 14 тысяч человек. С сегодняшнего дня все они под надежной охраной пожарных. Это стало возможным благодаря помощи и поддержке губернатора и правительства Свердловской области, – сказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

В пожарной части площадью более тысячи квадратных метров имеются раздевалки для хранения спецодежды и личных вещей работников, комната отдыха дежурного караула и караульное помещение для психологической разгрузки после боевого дежурства, учебный класс, диспетчерская, гараж-стоянка на два машиновыезда спецтехники, рукавный пост, пост газодымозащитной службы, пост мойки пожарных машин с зоной мойки защитной одежды пожарных, пост технического осмотра со смотровой ямой, склад для запасных частей, а также мастерская.

На территории депо расположена котельная, а также учебно-тренировочная база, включающая в себя 100-метровую полосу с препятствиями, учебную башню на четыре дорожки, полосу для тренировок по боевому развертыванию, волейбольную и баскетбольную площадки, а также пожарный водоем для отработки нормативов по забору воды.

Планируется, что на территории новой пожарной части будут проводиться соревнования пожарных и мероприятия по обучению жителей правилам пожарной безопасности, подготовке добровольцев и юных помощников пожарных.

Одним из почетных гостей церемонии открытия пожарной части стал ветеран противопожарной службы, бывший начальник Белоярского гарнизона пожарной охраны Анатолий Молотилов. Он рассказал, что еще двадцать лет назад на весь Белоярский район была лишь одна пожарная часть и несколько колхозных пожарных команд. При этом по правилам радиус выезда пожарного расчета составляет 50 км, а расчетное время прибытия на пожар в сельской местности – не более 20 минут – и раньше огнеборцам было очень сложно в него уложиться.

– Раньше мы не могли добраться к месту ЧП в расчетное время. Не хватало сил и средств. Из-за этого сгорали дома, хозяйственные постройки. Со временем появились Большебрусянская, Камышинская, Кочневская, Некрасовская пожарные части. Незащищенной оставалась только территория Косулино и соседних с ней населенных пунктов. Сейчас все это позади. В новом пожарном депо есть все условия для несения службы, – сказал он.