В Косулино дан старт работе нового пожарного депо

Площадь новой пожарной части составляет более 1 тыс. квадратных метров. Фото: Полина Зиновьева

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в селе Косулино заработало новое пожарное депо. В торжественной церемонии открытия приняли участие замглавы региона Азат Салихов и первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Замглавы МЧС РФ назвал открытие в селе такого технологичного здания пожарной части новогодним чудом.

"Поздравляю всех, кто будет служить в этом депо. Берегите себя не только в праздничные дни, но и в последующее время для того, чтобы вся территория была надежно защищена. Когда вы в строю, тогда все в безопасности", — обратился Александр Чуприян к участникам мероприятия по видеосвязи.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

До постройки депо ближайшее пожарное подразделение находилось в 9 километрах от Косулино, в поселке Верхнее Дуброво. Площадь новой пожарной части составляет более 1 тыс. квадратных метров. В здании, в частности, расположены раздевалки, комната отдыха, караульное помещение для психологической разгрузки, диспетчерская, гараж-стоянка, учебный класс, мастерская, посты газодымозащитной службы и мойки пожарных машин. В депо есть своя котельная, учебно-тренировочная база со 100-метровой полосой препятствий, волейбольная и баскетбольная площадки, а также водоем для отработки нормативов по забору воды.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

"На протяжении нескольких лет областное правительство совместно с МЧС России реализуют программу по надежному прикрытию городов и населенных пунктов области силами пожарно-спасательных подразделений. С открытием нового пожарного депо у местных пожарных появилась возможность более эффективно противостоять пожарам и проводить аварийно-спасательные работы", — сказал Азат Салихов.

Фото: Полина Зиновьева

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в новом депо будут работать 37 человек. Зоной их ответственности будет не только село Косулино, но и поселки Белоярская Застава, Бобровский, Прохладный и Рассоха, а также деревня Поварня.