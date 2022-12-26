В Свердловской области назвали лауреатов Демидовской премии 2022 года

Размер премии составляет 1 миллион рублей. Фото: Павел Ворожцов

Попечительский совет Научного Демидовского фонда утвердил лауреатов 30-й Демидовской премии. Церемония вручения наград пройдет 10 февраля 2023 года в резиденции губернатора Свердловской области.

Из-за пандемии коронавируса Демидовские премии не вручались в торжественной обстановке с 2020 года. Исполнительный директор Научного Демидовского фонда академик Валерий Чарушин отметил, что за день до награждения, 9 февраля, в Уральском федеральном университете пройдут Демидовские чтения.

В 2022 году премия присуждена четырем академикам РАН:

Владимиру Дегтярю в номинации "Машиностроение" — за выдающийся вклад в создание ракетной техники нового поколения;

Михаилу Кирпичникову в номинации "Биоинженерия" — за выдающийся вклад в развитие биоинженерии;

Александру Коновалову в номинации "Медицина" — за выдающийся вклад в развитие нейрохирургии и клинической физиологии нервной системы;

Алексею Розанову в номинации "Биология" — за выдающийся вклад в развитие палеонтологии.

Владимир Дегтярь поблагодарил попечительский совет за высокую оценку его работы.

"Вся моя жизнь связана с государственным ракетным центром, где на протяжении 75 лет создаются уникальные образцы боевой ракетной техники, обладающие новизной и непревзойденными характеристиками. В качестве яркого примера можно привести ракетные комплексы стратегического назначения морского базирования "Синева" и "Лайнер", которые на сегодня составляют основу морской компоненты ядерной триады России. Создать такое вооружение, конечно, было невозможно без опоры на фундаментальную науку", — сказал академик.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что Демидовская премия была учреждена в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Николаевичем Демидовым и вручалась с 1832 по 1865 год. В 1993 году премия была возрождена на Среднем Урале, и теперь она вручается ежегодно российским ученым за выдающийся вклад в развитие науки. Из 104 лауреатов 12 представляют Урал. Размер премии составляет 1 миллион рублей.