Почта России опубликовала график работы в новогодние каникулы

31 декабря все отделения почты работают на час меньше обычного. Фото: Павел Ворожцов

31 декабря все отделения в стране работают на час меньше. 1, 2 и 7 января почта будет закрыта, сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

В выходные дни — 1, 2 и 7 января — разносить письма и газеты почтальоны не будут. Однако пенсии и пособия доставят по графику, который был ранее составлен отделениями ПФР в регионах.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почта перейдет на обычный режим работы. С актуальным графиком жители могут ознакомиться на сайте pochta.ru.

Напомним, ранее Почта России выпустила конверты к 300-летию Нижнего Тагила, на которых изображена Сторожевая башня на Лисьей горе.