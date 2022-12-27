Темы дня

Общество
27 декабря 2022, 09:53

Почта России опубликовала график работы в новогодние каникулы

  Валерия Белякова
Отделение почты

31 декабря все отделения почты работают на час меньше обычного. Фото: Павел Ворожцов

31 декабря все отделения в стране работают на час меньше. 1, 2 и 7 января почта будет закрыта, сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области. 

В выходные дни — 1, 2 и 7 января — разносить письма и газеты почтальоны не будут. Однако пенсии и пособия доставят по графику, который был ранее составлен отделениями ПФР в регионах. 

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почта перейдет на обычный режим работы. С актуальным графиком жители могут ознакомиться на сайте pochta.ru

Напомним, ранее Почта России выпустила конверты к 300-летию Нижнего Тагила, на которых изображена Сторожевая башня на Лисьей горе. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.12.2022, 12:08 / Общество
В Нижнем Тагиле на одну ночь сделают бесплатным проезд в трамваях
27.12.2022, 11:44 / Общество
Свердловчане запечатлели полярное сияние
27.12.2022, 11:02 / Общество
Евгений Куйвашев поручил обеспечить в праздники комплексную безопасность в регионе
27.12.2022, 10:59 / Общество
Свердловчане привезли для жителей Макеевки новогодние подарки
27.12.2022, 09:53 / Общество
Почта России опубликовала график работы в новогодние каникулы