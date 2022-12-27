Свердловчане привезли для жителей Макеевки новогодние подарки

В Макеевке Людмила Бабушкина вручила подарки детям. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Делегация Среднего Урала во главе с председателем регионального Заксобрания Людмилой Бабушкиной посетила с рабочим визитом Макеевку и поздравила местных жителей с Новым годом. В муниципалитет были доставлены 32 796 детских подарков, которые сформировали Свердловская область и ХМАО-Югра.

В Макеевке провели рабочую встречу по вопросам развития гуманитарных связей. Участие приняли председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров, председатель "Союза женщин России" в Макеевке Наталия Черноиван, руководитель волонтерского центра Свердловской области в Макеевке Вадим Савин, руководитель штаба акции "Мы вместе" Сергей Горнушкин. Они обсудили вопросы поддержки военнослужащих жителей Макеевки, а также членов их семей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Ваши родные и близкие люди совершили подвиг, который никогда не забудется. На их примере будут воспитываться настоящие патриоты. Мы со своей стороны готовы оказать вам всевозможную необходимую помощь и поддержку", — подчеркнула Людмила Бабушкина.

В 2022 году из Свердловской области в новые территории направили свыше 1 050 тонн гуманитарной помощи. Была доставлена техника для нужд города и восстановления дорог, а также мебель, учебники, медикаменты, предметы гигиены, одежда и продукты, уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Макеевка признательна правительству Свердловской области за оказанную помощь в различных направлениях города. Мы ценим и чувствуем ту поддержку, которую вы нам оказываете. Примите слова благодарности от меня лично и от лица всех макеевчан", — отметил Владислав Ключаров.

Во время визита Людмила Бабушкина и Владислав Ключаров посетили в Макеевке свердловский волонтерский центр, ассоциацию инвалидов "Ника Плюс", территориальный центр социального обслуживания, навестили семьи погибших военнослужащих из Макеевки. Людмила Бабушкина вручила жителям подарки: обогреватели, продукты и сладости. Также одну из многодетных семей она пригласила посетить Средний Урал и отдохнуть летом в детском лагере.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Спасибо, что не оставляете нас без внимания, нам важно знать, что мы не одни. Мы чувствуем поддержку и заботу. Вы очень много для нас делаете!" — отметила пациент ассоциации инвалидов "Ника Плюс" Ирина Чибизова.

Напомним, в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Средний Урал обязался поддержать город в восстановлении инфраструктуры и других вопросах.