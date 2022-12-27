Евгений Куйвашев поручил обеспечить в праздники комплексную безопасность в регионе

В регионе должны быть сформированы аварийные бригады на случай нештатных ситуаций. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области поручил профильным ведомствам, министерствам и главам муниципалитетов обеспечить комплексную безопасность в регионе в период новогодних и рождественских праздников. Об этом Евгений Куйвашев заявил на заседании областного правительства.

Речь идет не только о сохранении правопорядка, но и о безопасности стратегических объектов и всех систем жизнеобеспечения Среднего Урала, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Должны быть сформированы аварийные бригады на случай нештатных ситуаций, проверено наличие необходимых материально-технических средств для устранения возможных аварий. На особом контроле — состояние дорог и своевременная уборка снега. Конечно, в зоне особого внимания — безопасность уральцев в местах массового пребывания и соблюдение требований к организации перевозок детей на площадки проведения праздничных мероприятий", — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее Минтруд РФ напомнил о нерабочих днях, которые ждут россиян в начале 2023 года. Новогодние каникулы в стране продлятся с 31 декабря по 8 января включительно.