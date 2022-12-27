Определены пять победителей конкурса "Достояние Среднего Урала"

На заседании региональной Общественной палаты подвели итоги конкурса и назвали первых обладателей высокого статуса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Итоги конкурса "Достояние Среднего Урала", который учредил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подвели на заседании региональной Общественной палаты. Обладателями высокого статуса стали пять номинантов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Победителями объявлены:

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова — 11 506 голосов,

Ирбитская ярмарка — 10 692 голоса,

Трамвай города Волчанска — 9 134 голоса,

Колокольный завод "Пятков и К" — 3 034 голоса,

Уралвагонзавод — 2 886 голосов.

"Общественная палата Свердловской области успешно реализует инициативы, которые помогают укрепить социальную стабильность и гражданское единство уральцев. Подтверждение тому — высокие оценки вашей работы со стороны федеральных коллег. И конечно же, один из ваших знаковых проектов — конкурс "Достояние Среднего Урала", который стартовал в этом году. Многие уральцы приняли участие в открытом голосовании", — отметил глава региона.

Всего проголосовало 50 тысяч человек. Официальный статус "Достояние Среднего Урала" будет присвоен победителям в День образования Свердловской области — 17 января. Сообщается, что конкурс станет ежегодным.

"Готовясь к конкурсу на звание "Город трудовой доблести", мы и наши коллеги постоянно натыкались на документы, артефакты, интересные данные и восклицали: "Да это же достояние Среднего Урала", — объяснил возникновение инициативы по учреждению нового знакового статуса председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Напомним, статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям. Открытое общественное голосование о присвоении статуса стартовало 1 августа, в шорт-лист вошли 15 номинантов. Позже проект представили на Всероссийском форуме "Сообщество".