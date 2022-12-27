Область на карте

Фото: «Первоуральск.Ру»

Медицинский КАМАЗ, оливье-конференция, шестилетний инспектор ДПС – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах на прошлой неделе.

Верхотурье

В Доме народных художественных промыслов и ремесел открылась гончарная мастерская.

Как сообщает городской паблик «Верхотурье», мастерскую оборудовали благодаря участию в программе инициативного бюджетирования. Из 495 тысяч рублей жители вложили почти 25 тысяч рублей, еще 50 – городские организации, а остальное составили средства местного и областного бюджетов. На эти деньги приобрели четыре гончарных круга, рабочие столы и стулья для занятий, стеллажи и витрины для экспозиций, материалы для творчества и многое другое. В мастерской смогут заниматься и дети, и взрослые. Планируется, что она станет туристической достопримечательностью нашего города.

Первоуральск

Два юных первоуральца стали инспекторами ДПС

Уральские инспекторы ГИБДД исполнили мечту двух братьев – 10-летнего Артёма и 6-летнего Алёши Савиных, сообщает «Первоуральск.Ру»,

Ребята принимали участие в акции «Письмо для Полицейского Деда Мороза». В своем письме братья написали о заветном желании – попробовать себя в роли госавтоинспекторов, и на пару часов они получили такую возможность. Дети заступили на дежурство вместе с настоящими инспекторами ДПС. Они патрулировали городские улицы, поздравляли жителей с Новым годом в громкоговоритель полицейской машины, учились останавливать проезжающие автомобили.

Фото: «Первоуральск.Ру»

Арамиль

В канун нового года Арамильская городская больница получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщают «Арамильские вести».

ФАП размещается на базе автомобиля КАМАЗ, в нем можно сделать кардиограмму, измерить уровень сахара в крови, проверить зрение. Такие мобильные комплексы в основном используются в сельской местности, но в муниципалитете решили, что машина будет по очереди выезжать и в микрорайоны города. О дате и времени приезда ФАПа будут сообщать заранее. Планируется, что он начнет работу в конце января.

Щелкун (Сысертский ГО)

В селе на берегу одноименного озера идет строительство туристско-информационного центра.

Как сообщает газета «Маяк», в феврале муниципалитет одержал победу в конкурсном отборе и получил субсидию от министерства инвестиций и развития региона на возведение инфоцентра. Уже готовы стены здания. В нем разместятся площадка для мероприятий, магазин сувениров, мини-кофейня и общественная уборная. Также будет благоустроена береговая зона.

Березовский

Глава города Евгений Писцов совместил ежегодную пресс-конференцию с кулинарным мастер-классом. Вместе с березовскими журналистами мэр приготовил 10 килограммов оливье.

Как сообщает паблик «Сила Березовского в людях», новогодние встречи березовских СМИ с главой традиционно проходят в необычном формате. В разные годы журналисты лепили пельмени, украшали городскую елку. В этот раз за разговорами о городе они успели нарезать ингредиенты для главного символа новогоднего застолья. По итогам встречи каждый получил по целому контейнеру оливье.

Троицкий (Талицкий ГО)

В поселке после капитального ремонта открылась библиотека.

Как пишет газета «Сельская новь», на модернизацию библиотеки было выделено три миллиона рублей из областного бюджета, еще более 11 миллионов рублей составили средства местного бюджета.

При обновлении библиотеки решили обыграть тему железной дороги, которая дала жизнь Троицкому. Пространство разделили на функциональные площадки – платформы. Фойе библиотеки превратилось в зал ожидания с навигационной панелью и доской информации, а диваны для чтения и отдыха – в железнодорожные вагоны. Появились и другие стилизованные локации.

Учреждение культуры стало третьей модельной библиотекой в Талицком районе, отмечает СМИ.

Фото: «Сельская новь»