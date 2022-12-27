Власти Березовского в канун Нового года подарили врачу квартиру

Квартиры приобретаются через процедуру аукциона для конкретных медиков с учетом состава семьи. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Семья врача центральной городской больницы Березовского Музаффара Халимбаева под Новый год получила квартиру. Власти муниципалитета приобрели жилье в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Желаю вам жить в новой квартире с удовольствием. Будьте счастливы, радуйтесь тому, как растут дети, пусть они каждый день дарят вам счастье искреннего душевного общения и чувство гордости за их успехи", — сказал глава Березовского Евгений Писцов, вручая ключи.

Музаффар Халимбаев работает врачом уже 7 лет, из которых 4,5 года трудился в поликлинике № 1. Две недели назад он перешел в хирургическое отделение. Через 10 лет работы в Березовской ЦГБ Музаффар Халимбаев сможет приватизировать полученную двухкомнатную квартиру. Общая площадь жилья 68 квадратных метров, сделан ремонт от застройщика, есть два санузла. Квартира находится недалеко от места работы врача.

По словам Музаффара Халимбаева, до этого момента он вместе с женой и двумя дочками жил у родственников.

"Дети довольны, что у них будет своя комната. Нам очень приятно смотреть, как они радуются. Огромное спасибо всем тем людям, которые помогли нам получить эту квартиру", — поделился впечатлениями врач.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что комплексная работа по привлечению кадров в систему здравоохранения является приоритетом в работе губернатора Евгения Куйвашева, регионального правительства и минздрава. В Березовском ГО программа развития системы здравоохранения была запущена в 2019 году. Каждый год в местном бюджете закладываются суммы на покупку жилья медработникам ЦГБ.