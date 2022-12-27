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Общество
27 декабря 2022, 16:52

Проявившим героизм свердловчанам вручили награды МЧС

  Валерия Белякова
Церемония вручения

Награды свердловчанам вручили на фестивале "Созвездие мужества". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В свердловском главке МЧС вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам и жителям, проявившим героизм при спасении людей. Церемония прошла в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Созвездие мужества".

Медали МЧС России "За спасение погибающих на водах" вручили инспектору ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Светлане Пахаренко и индивидуальному предпринимателю Евгению Адабашьяну. Они во время отдыха спасли 4-летнего мальчика, который захлебнулся в бассейне екатеринбургского отеля. Ребенка вытащили из воды, оказали первую помощь и спасли ему жизнь.

Почетные грамоты от министра МЧС России получили ученики невьянской школы № 4. Даниил Прямушко и Степан Кириллов пришли на помощь тонущему мужчине. Школьники вытащили его на берег и вызвали спасателей.

Всего на торжественной церемонии было вручено 90 государственных и ведомственных наград, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, накануне в Косулино открыли новое пожарное депо, сотрудники которого будут обслуживать несколько поселков.

Областная газета Свердловской области

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