Полпред в УрФО дал поручения главным федеральным инспекторам на 2023 год

Главным федеральным инспекторам поручено отслеживать и держать на контроле вопросы социально-экономического состояния субъектов УрФО. Фото: Павел Ворожцов

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел совещание с главными федеральными инспекторами. Были подведены итоги работы за 2022 год и даны поручения на следующий, сообщает пресс-служба полпреда.

"2022 год был непростым. Появились вызовы, с которыми раньше мы не сталкивались. Но большинство опасений, связанных с возможным ростом безработицы, с падением производства, не оправдались. Экономика выстояла — во многом этому способствовала консолидация усилий власти, бизнеса и общества. По ряду отраслей наблюдается определенный спад, но это не критично. 2023 год будет не менее напряженным. Нужно продолжать активную работу. Сообща решать те задачи, которые ставит Глава государства и добиваться максимальной эффективности", — подчеркнул Владимир Якушев.

По данным полпредства, в течение года в регионах УрФО уровень безработицы не превышал общероссийские показатели. Сейчас на учете в центрах занятости состоят 42 023 жителя Уральского федерального округа. На 2023 год продлены действующие меры поддержки, которые финансируются из федерального бюджета. Среди них бесплатные программы обучения граждан, возможность перевода сотрудников на другое предприятие в случае приостановки основного производства, запрет на увольнение мобилизованных и другие. На 2023 год предусмотрены субсидии предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о компенсации расходов на зарплаты сотрудникам, переехавшим из других регионов.

В 2022 году решалась проблема обманутых дольщиков. Из шести регионов УрФО сложности остались в четырех. В этом году из Единого реестра проблемных объектов удалось исключить 82 дома, расположенных в УрФО. В следующем году работа должна быть продолжена по оставшимся 56 объектам.

Также все регионы столкнулись с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сейчас число заболевших снижается.

Главным федеральным инспекторам поручено отслеживать и держать на контроле вопросы социально-экономического состояния субъектов УрФО.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал полпреду Владимиру Якушеву о региональных мерах поддержки мобилизованных.