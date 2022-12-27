Евгений Куйвашев исполнил мечту 12-летней воспитанницы школы-интерната

В открытке, которую губернатор снял с "дерева желаний" во время Екатерининской ассамблеи, было желание побывать в Санкт-Петербурге. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках акции "Елка желаний" губернатор Свердловской области исполнил мечту 12-летней воспитанницы школы-интерната № 17 Арины Корепановой. Девочка загадала желание побывать в Санкт-Петербурге.

От лица главы региона сертификат на поездку в северную столицу Арине вручил заместитель губернатора Павел Креков. Вместе с несколькими участниками Екатерининской ассамблеи он побывал 27 декабря в школе-интернате, другим воспитанникам также вручили подарки.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Директор учебного заведения Марк Ицкевич пояснил, что из-за заболевания опорно-двигательного аппарата девочка почти нигде не была, поэтому больше всего она мечтает о путешествиях.

"Она просто грезит столичными городами. К сожалению, семья не может себе позволить такие поездки. Получается, что губернатор осуществил ее главную мечту. У Арины есть коляска, тьютор сопровождающий. Поэтому уверен, ее ждет комфортная и увлекательная поездка", — добавил директор.

Девочка поедет в Санкт-Петербург во время весенних каникул. Арина рассказала, что не надеялась, что ее желание сбудется, но теперь всегда будет верить в чудеса. У нее уже есть план поездки: первым делом вместе с мамой пойдут гулять по Невскому проспекту, а также посетят один из художественных музеев.

"Мне интересно там побывать. В этом городе жили все мои любимые писатели, там много достопримечательностей, музеев и очень красивая архитектура. Конечно, в России много красивых городов, но Санкт-Петербург в моем сердечке", — рассказала Арина Корепанова.

Другим воспитанникам школы-интерната подарили планшеты, ноутбуки, умные колонки, музыкальное и спортивное оборудование, а также платья и игрушки, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.