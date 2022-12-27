Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы комплексного развития Нижних Серег

В Нижних Сергах реализуется комплексная программа развития на 2020–2025 годы. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области принял решение об увеличении финансирования программы комплексного развития Нижних Серег, реализация которой рассчитана до 2025 года включительно. Муниципальному району дополнительно выделят 403,3 миллиона рублей.

Комплексная программа развития Нижних Серег по инициативе Евгения Куйвашева реализуется второй год. Она была разработана по поручению главы региона после того, как район оказался разрушен из-за сильного паводка в июле 2020 года. Возникла необходимость как можно скорее восстановить пострадавшие от разлива реки отрасли и придать импульс развитию территории.

Сейчас объем программы составляет более 3,6 миллиарда рублей. Дополнительные средства планируют направить на строительство газопровода через деревню Шарама, село Аракаево и поселок Михайловский завод, а также на возведение газовой артерии для снабжения домов в поселке Атиг. В планы включены работы по благоустройству парков культуры в селе Первомайское и поселке Дружинино. Средства пойдут на строительство жилья, дорог, объектов транспортной и спортивной инфраструктуры. Изменения ждут и природный парк Оленьи ручьи.

По программе с 2020 года на территориях Нижнесергинского муниципального района проведена существенная работа. В частности, в Дружининском городском поселении построена новая котельная, в городе Михайловске и поселке Солдатке модернизированы инженерные сети, в Нижних Сергах в порядок приведена центральная площадь, отремонтированы и восстановлены дороги и образовательные организации.

Формированием комплексных программ развития муниципалитетов в Свердловской области занимаются с 2013 года. Сейчас они реализуются в девяти территориях: Первоуральске, Реже, Верхней Пышме, Ирбите, Сысерти, Верхней Салде, Невьянске, Верхней Туре и Нижнесергинском муниципальном районе.

Ранее губернатор Свердловской области выделил 50 миллионов рублей на реконструкцию набережной в Талице.