«Знаковый для региона проект»

Губернатор Евгений Куйвашев (на фото справа) назвал знаковым для Свердловской области проект «Достояние Среднего Урала», инициированный Общественной палатой и ее председателем Александром Левиным. Фото: Полина Зиновьева

Вчера на итоговом заседании Общественной палаты Свердловской области губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вместе с уральскими общественниками, добровольцами и экспертами подвели итоги конкурса «Достояние Среднего Урала» и назвали первых обладателей этого общественного статуса. Церемония награждения пройдет 17 января, в День образования Свердловской области.

Говоря о реализованных в этом году инициативах региональной Общественной палаты, губернатор Евгений Куйвашев особо отметил проект «Достояние Среднего Урала».

– Общественная палата Свердловской области успешно реализует инициативы, которые помогают укрепить социальную стабильность и гражданское единство уральцев. Подтверждение тому – высокие оценки вашей работы со стороны федеральных коллег. И конечно же, один из ваших знаковых проектов, – конкурс «Достояние Среднего Урала», который стартовал в этом году. Многие уральцы приняли участие в открытом голосовании, — отметил губернатор.

Фото: Полина Зиновьева

«Достояние Среднего Урала» – общественный статус, утвержденный указом губернатора Евгения Куйвашева 30 сентября 2021 года. Он может быть присужден юридическим лицам, географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта, традиционным мероприятиям и явлениям нематериального характера, появившимся и развивавшимся на территории Свердловской области. Конкурс на соискание статуса организует Общественная палата региона. Выдвигать кандидатов могут жители региона.

На первый конкурс, ход которого «ОГ» подробно освещала, были поданы 104 заявки. Экспертный совет, в который вошли более 100 общественников со всего региона, определил 15 объектов, которые вынесли на открытое голосование на портале «Госуслуги».

Результаты конкурса представил председатель региональной Общественной палаты Александр Левин. Всего проголосовали более 50 тысяч человек. В пятерку лауреатов вошли Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, Ирбитская ярмарка, трамвай города Волчанска, колокольный завод «Пятков и К°» и Уралвагонзавод.

Как ожидается, церемония их награждения пройдет 17 января, в День образования Свердловской области.

– Достойных претендентов было много. Например, Уральский русский народный хор, завод имени Калинина с его ракетой, сбившей самолет-шпион Пауэрса, Музей техники в Верхней Пышме. Но это только начало. Я надеюсь, что с каждым годом список наших достояний будет пополняться, – отметил Александр Левин, напомнив, что и Дом Севастьянова, где проводила свое итоговое заседание региональная Общественная палата, также был одним из номинантов конкурса.

Фото: Полина Зиновьева

Евгений Куйвашев дал правительству региона поручение проработать вопрос продвижения внесенных в список достояний Среднего Урала. В качестве возможных вариантов губернатор назвал создание иллюстрированного альбома и включение в справочники туристических информационных центров. По мнению главы региона, здесь не нужно ограничиваться пятеркой победителей, популяризировать необходимо всех 15 финалистов.

Участники заседания Общественники обменялись мнениями и по поводу дальнейшего развития данного проекта отметили важность продолжения работы. Достояния могут работать на благо всего региона, привлекая туристов, инвесторов и одновременно воспитывая у молодых уральцев самоуважение и любовь к родному краю, считают они.

Директор Областного краеведческого музея Александр Емельянов отметил, что хотел бы видеть в числе лауреатов конкурса уральский характер – именно он, по его словам, является основой многих достижений свердловчан.

Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии Максим Миняйло призвал относиться к «Достоянию Среднего Урала» как к ресурсу стратегического развития общественного устройства, его социального, духовного и нравственного начал.

Лидеры голосования Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова. В музее собраны объекты культурного наследия и музейные предметы, привезенные из 71 населенного пункта Свердловской области.

Ирбитская ярмарка. Она возникла на месте древнего мансийского торга вскоре после основания в 1631 году Ирбитской слободы.

Трамвай города Волчанска. Он занесен в книгу рекордов России как самый маленький город, где сохранилось трамвайное движение.

Колокольный завод «Пятков и К°». Под эгидой завода и администрации города с 2005 года в Каменске-Уральском ежегодно проходит фестиваль колокольного звона.

Уралвагонзавод. Предприятие является лидером отечественного танкостроения и грузового железнодорожного машиностроения.