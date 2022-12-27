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27 декабря 2022, 20:46

На Среднем Урале пройдет акция "Российский детский Дед Мороз — 2023"

Деды Морозы

Дети-волонтеры и их родители поздравят 50 ветеранов. Фото: Галина Соловьева

Дети-добровольцы вместе с родителями 28 декабря поздравят ветеранов с наступающим Новым годом в рамках акции "Российский детский Дед Мороз". Планируется, что волонтеры посетят 50 участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и детей войны.

Задача мероприятия — сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое воспитание молодежи и улучшение эмоционального состояния у участников ВОВ. Организаторами акции выступают Детско-молодежная организация "Каравелла", мэрия Екатеринбурга, компания "Сима-Ленд" и региональная Общественная палата. 

Распределение по мобильным волонтерским группам и раздача маршрутных листов начнется 28 декабря в 10:00 в "Каравелле". В 10:30 добровольцы отправятся к ветеранам, проживающим в разных районах Екатеринбурга и Свердловской области.

Ребята вручат адресатам подарки: продуктовые наборы к праздничному столу.

"Главная задача этой акции не массовость и охват, а проявление теплоты, заботы и внимания к пожилым людям, чтобы они почувствовали заботу, теплоту, доброту и внимание со стороны детей и молодежи", — сообщили в региональной общественной детской организации "Каравелла".

Областная газета Свердловской области

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