Сысерть вошла в список лучших городов для встречи Рождества

Город расположен на реке Сысерти, в южной части Свердловской области. Фото: Георгиева Нина

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме назвали лучшие российские города для встречи Рождества. В список вошли 7 мест.

В том числе свердловский город с богатой историей — Сысерть. Он был создан в 1732 году как рабочий поселок при железоделательном заводе, с 1977-го стал центром фарфорового производства страны — самым крупным на Урале.

В городе туристы и местные жители могут покататься на лыжах и сноуборде на горной вершине Бессонова, а на реке Сысерти — на коньках.

Также в перечень вошли Великий Устюг, Ростов Великий, Суздаль, Муром, Мышкин (на западе Ярославской области) и Переславль-Залесский, пишет РИА Новости.

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