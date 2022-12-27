Евгений Куйвашев поздравил гостей губернаторской елки

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области вчера поздравил детей, пришедших на новогодний праздник в резиденцию главы региона. Традиционные елки, прерванные на два года в связи с пандемией, сейчас снова собирают юных гостей со всей области. Театрализованные представления стартовали 23 декабря и продлятся до 8 января.

«Я хочу всех вас поздравить с Новым годом, пожелать всем хорошего настроения, крепкого уральского здоровья! Пусть обязательно сбудутся все ваши мечты! И еще хочу сказать: мечтать никогда не бойтесь. Верьте в чудо, и оно обязательно произойдет. А благодаря вашей усидчивости, упорству, учебе вы это чудо сможете сделать сами. С Новым годом вас, всего самого доброго!» – сказал Евгений Куйвашев.

Планируется, что за предстоящие праздники в резиденции губернатора пройдет более 40 детских мероприятий, которые посетят почти шесть с половиной тысяч человек. Новогодние елки в резиденции главы региона – областной социальный проект, направленный на поддержку юных свердловчан, нуждающихся в особой заботе государства. Поэтому в числе приглашенных – дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Также в этом году гостями ёлки становятся дети, чьи отцы призваны на военную службу по мобилизации.

Фото: департамент информполитики Свердловской области