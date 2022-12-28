На Госуслугах можно заполнить заявление на получение единого пособия

Заявление на единое пособие можно оформить с сегодняшнего дня. Фото: Алексей Кунилов

С 28 декабря на портале Госуслуг появилась возможность подать заявление на получение единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. Заполнить специальную форму можно заранее, рассмотрение заявлений начнется с 9 января 2023 года, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В пособие включены все выплаты для нуждающихся семей:

беременной женщине при постановке на учет до 12 недель,

на первого ребенка до 3 лет,

на третьего или последующих детей до 3 лет по региональным правилам,

на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе.

Для заполнения заявления необходимо авторизоваться на портале Госуслуг, учетная запись должна быть подтвержденной. На главной странице нужно выбрать услугу "Единое пособие на детей и беременных женщин" и сверить сведения. Речь идет о ФИО, данных паспорта и СНИЛС, адресе и номере телефона. В заявлении необходимо отметить наименование выплаты, внести информацию о семейном положении, детях, а также указать способ получения пособия: на счет в банк или в почтовом отделении.

"Если вы оформили выплаты на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и беременным женщинам до 1 января 2023 года, вы можете заменить их на единое пособие для детей и беременных женщин. Размер выплаты может измениться, а ранее назначенные пособия прекратятся. Если вы не будете обращаться за новым пособием или получите отказ, прежние выплаты будут продолжаться до конца срока назначения и в том же размере", — уточняется на портале Госуслуг.

Ожидается, что первые выплаты начнут поступать уже во второй половине января 2023 года.

Напомним, в Свердловской области на получение единого социального пособия претендуют более 250 тысяч семей.