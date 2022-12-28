Владимир Путин подписал законы о гарантиях прав участников негосударственных пенсионных фондов

Владимир Путин подписал законы о гарантиях прав участников НПФ. Фото: Павел Ворожцов

Президент России подписал ряд законов, предусматривающих создание с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о защите интересов и прав граждан, которые доверили пенсионные накопления негосударственным фондам и в соответствии с пенсионным договором получают негосударственную пенсию.

В частности, в документах говорится, что на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) должна быть создана система, гарантирующая сохранение пенсионных средств на случай лишения лицензии или банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Выплата компенсаций должна быть предусмотрена из фонда гарантирования пенсионных резервов. Он будет пополняться из ежегодных взносов НПФ и других источников.

Ранее стало известно, что в Социальном фонде России сохранят сроки перечисления пенсий и выплат.