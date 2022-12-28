Евгений Куйвашев исполнил новогоднюю мечту мальчика из Режа

Мальчик из Режа загадал снегокат. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области подарил восьмилетнему Ване Швецову снегокат. О своей новогодней мечте ребенок написал на сайт Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В надежде на удачу мы направили заявку, сыну очень понравился снегокат, который он увидел в интернете. Мы искренне рады, что Ване уделили внимание и привезли долгожданный подарок", — рассказала мама мальчика Юлия Швецова.

Подарок ребенку вручил глава Режевского городского округа Иван Карташов от имени губернатора. Без внимания не остался и старший брат Вани Швецова — Елисей, ему подарили профессиональный волейбольный мяч.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В акции "Елка желаний" традиционно участвуют главы министерств и ведомств Свердловской области. Они сняли больше 80 записок с желаниями детей, которые были размещены на елке в здании регионального правительства.

Отметим, во всероссийском проекте могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет, сироты и дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. В этом году "Елка желаний" доступна для детей участников спецоперации, беженцев и жителей новых российских регионов. Исполнить мечту ребенка может каждый, кто зарегистрируется на сайте проекта.

Напомним, накануне губернатор Свердловской исполнил мечту 12-летней воспитанницы школы-интерната. Арина Корепанова загадала желание побывать в Санкт-Петербурге.