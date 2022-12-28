В Свердловской области усилят развитие сферы делового туризма

В Свердловской области заинтересованы в проведении деловых мероприятий уровня ИННОПРОМа. Фото: Алексей Кунилов

Количество деловых мероприятий на Среднем Урале ежегодно увеличивается. В 2023 году в регионе акцентируют внимание на развитии сферы делового туризма, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Только в Екатеринбурге общая площадь выставочных пространств составляет 150 тысяч квадратных метров, на которых можно провести мероприятия любого формата. Флагманской площадкой в Свердловской области остается Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО". С начала 2022 года здесь прошло 77 мероприятий, которые посетили больше полумиллиона человек.

"То внимание, которое губернатор Евгений Куйвашев уделяет развитию в Свердловской области конгрессно-выставочной деятельности и тематике делового туризма, позволяет нашему региону занимать лидирующие позиции в индустрии. Так, в 2022 году Свердловская область стала победителем в номинации "Лучшая территория делового туризма" по версии Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, а в рейтинге событийного потенциала регионов России, который ежегодно выпускает Выставочный научно-исследовательский центр, уже на протяжении 8 лет Свердловская область занимает 2 место, уступая только Санкт-Петербургу", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По данным Дмитрия Ионина, экономика региона уверенно растет за счет инвестиций в конгрессно-выставочную деятельность.

"Есть задача, поставленная губернатором, к 2025 году проводить не менее пяти мероприятий уровня ИННОПРОМа. Рассматриваем потенциал к росту имеющихся мероприятий, например, "Большой Урал" с учетом роста турпотока, а также новые — сейчас у нас в разработке крупное IT-мероприятие", — сказал Дмитрий Ионин.

В 2022 году Свердловскую область посетили больше 2 миллионов туристов, турпоток вышел на показатели, которые в регионе наблюдались до пандемии коронавируса. Меняется число деловых туристов, прибывающих на Средний Урал. Их доля от общего числа гостей региона составляет около 70%.

"Это на 10% меньше показателя предыдущего года. Пропорции меняются в связи с увеличением общего числа туристов, а также с тем, что деловые туристы возвращаются в регион уже с другими целями", — отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

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