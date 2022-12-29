В России разработали ГОСТ для частных охранных предприятий

Разработанный ГОСТ определяет требования к работе ЧОП. Фото: Алексей Кунилов

Документ, разработанный Росстандартом, впервые устанавливает общие требования к частным охранным организациям, структуре подразделений, а также оснащению и экипировке сотрудников.

На сегодня в РФ нет каких-либо единых требований к тому, как ЧОП должны работать. На начало 2022 года в России насчитывается около 18 тысяч частных охранных организаций, которые осуществляют защиту 1,4 млн объектов.

ГОСТ определяет экипировку охраны разных уровней безопасности. Например, охрана третьего уровня должна иметь наручники, мини-огнетушитель, набор первой помощи, комплект гибких шин. Экипировка охраны первого уровня, кроме вышеперечисленного, должна включать в себя антиснайперский прибор обнаружения оптических средств наблюдения, лазерный дальномер, снайперскую метеостанцию, баллистический калькулятор, подавитель взрывателей по каналам связи, сообщают "Известия".

Введение стандарта позволит заказчикам выбирать наиболее качественные услуги в сфере охраны и понимать, что в них входит. Также, по мнению экспертов, ГОСТ должен помочь поднять качество охраны и убрать с рынка компании, которые не готовы осуществлять деятельность на должном уровне.

Ранее в России был принят госстандарт для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).