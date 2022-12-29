В ЦВО исполнили желание юной екатеринбурженки побывать на борту военного вертолета

Помимо исполнения желания, девочка получила подарок. Фото: кадр из видео Минобороны РФ

В рамках всероссийской акции "Елка желаний" врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков исполнил желание девочки из Екатеринбурга. Она мечтала побывать на борту военного вертолета.

Девочка посетила военный аэродром Кольцово, где увидела устройство кабины вертолета и примерила шлем летчика. Ей также вручили новогодний подарок, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках поддержки детей военнослужащих округа и мобилизованных, принимающих участие в спецоперации.

Видео: Минобороны России.