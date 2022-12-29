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Общество
29 декабря 2022, 12:07

В России планируют ввести принудительное лицензирование зарубежного софта

  Валерия Белякова
IT-компания

В РФ хотят создать условия для использования иностранного софта, разработчики которого ушли с российского рынка. Фото: Павел Ворожцов

Минцифры и участники IT-рынка готовят законопроект о принудительном лицензировании иностранного программного обеспечения (ПО), разработчики которого перестали осуществлять деятельность в России.

Также обсуждается внесение в законопроект пункта, предусматривающего декриминализацию нелегального использования ПО зарубежных компаний, которые перестали обслуживать свои программы в России. Это поможет запустить механизм принудительного лицензирования иностранного софта, сообщает "Коммерсантъ".

"Нужны условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт. Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. <...> Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей", — отмечал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на вебинаре с IT‑отраслью 28 декабря.

Министерство цифрового развития предлагает создавать специальные счета, куда пользователи смогут переводить деньги за использование софта до востребования правообладателя.

Напомним, в Свердловской области губернатором введена новая мера поддержки IT-компаний. 

Областная газета Свердловской области

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