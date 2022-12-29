Правительство РФ продлило программу "Льготная ипотека" до середины 2024 года

Этим же документом были расширены условия программы "Семейная ипотека". Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оформить льготную ипотеку по ставке до 8 % годовых можно будет до 1 июля 2024 года. Этим же документом были расширены условия программы "Семейная ипотека".

Взять льготный ипотечный кредит можно на квартиры в новостройках, на строительство частного дома или покупку земельного участка для строительства дома. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма такого кредита составляет 12 млн рублей, а в остальных регионах — 6 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15 %.

Также с 1 мая 2022 года максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки был увеличен до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Указанные 12 и 6 млн рублей будут просубсидированы государством, а остальная часть займа будет выдаваться по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Расширение программы "Семейной ипотеки" коснется семей, где есть два ребенка младше 18 лет независимо от года их рождения. Ранее участниками программы могли стать семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. Ставка семейной ипотеки останется прежней — 6 %. Максимальные суммы кредита аналогичны тем, которые предоставляются в рамках "Льготной ипотеки".

В пресс-службе кабмина напомнили, что решение об изменении ипотечных программ было принято по поручению Президента РФ Владимира Путина.