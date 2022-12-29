Темы дня

Общество
29 декабря 2022, 13:40

Евгений Куйвашев утвердил внедрение Единой информационной системы мониторинга развития региона

Единая информационная система мониторинга социально-экономического развития Свердловской области

Цифровая платформа разработана для достижения целей нацпроекта "Цифровая экономика РФ" в сфере госуправления. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области внедрят Единую информационную систему мониторинга социально-экономического развития региона. Постановление подписано губернатором Евгением Куйвашевым.

По данным департамента информполитики региона, цифровая платформа объединит уже существующие информационные системы в единое пространство данных. Благодаря целостной информационной картине она позволит быстрее принимать управленческие решения.

Система будет автоматически собирать, хранить и анализировать различные показатели социально-экономического развития Среднего Урала.

"Предлагаемая система необходима для внедрения цифровых технологий в повседневную деятельность органов государственной власти региона. Это еще один шаг для реализации стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, утвержденной губернатором. Благодаря ей будет сформировано единое, полное и непротиворечивое информационное пространство органов госвласти и местного самоуправления, которое позволит повысить эффективность работы", — отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.12.2022, 16:12 / Общество
Безопасность свердловчан в новогодние праздники обеспечат казаки, народные дружинники и полицейские
29.12.2022, 15:47 / Общество
Евгений Куйвашев исполнил мечту пятиклассника из поселка Арти
29.12.2022, 15:15 / Общество
Свердловская область и РЖД договорились о сотрудничестве
29.12.2022, 14:40 / Общество
Опубликован график работы главного ледового городка в Екатеринбурге
29.12.2022, 13:52 / Общество
За день выявлено 165 случаев коронавируса в Свердловской области