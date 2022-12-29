Евгений Куйвашев утвердил внедрение Единой информационной системы мониторинга развития региона

Цифровая платформа разработана для достижения целей нацпроекта "Цифровая экономика РФ" в сфере госуправления. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области внедрят Единую информационную систему мониторинга социально-экономического развития региона. Постановление подписано губернатором Евгением Куйвашевым.

По данным департамента информполитики региона, цифровая платформа объединит уже существующие информационные системы в единое пространство данных. Благодаря целостной информационной картине она позволит быстрее принимать управленческие решения.

Система будет автоматически собирать, хранить и анализировать различные показатели социально-экономического развития Среднего Урала.

"Предлагаемая система необходима для внедрения цифровых технологий в повседневную деятельность органов государственной власти региона. Это еще один шаг для реализации стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, утвержденной губернатором. Благодаря ей будет сформировано единое, полное и непротиворечивое информационное пространство органов госвласти и местного самоуправления, которое позволит повысить эффективность работы", — отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.