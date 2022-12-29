Опубликован график работы главного ледового городка в Екатеринбурге

Ледовый городок на площади 1905 года прошел приемку, рабочие вносят последние штрихи. Фото: Алексей Кунилов

Уже завтра, 30 декабря, на главной площади Екатеринбурга откроется ледовый городок. Первых гостей он примет в 17:00 и проработает до 22:00.

В новогоднюю ночь, как и в рождественскую, праздничная площадка будет открыта до 03:00. В остальные дни график работы выглядит следующим образом:

с 1 по 5 января и с 7 по 8 января открытие запланировано на 10:00, а закрытие на 23:00;

с 9 по 15 января — с 10:00 до 22:00.

Добавим, главный акцент ледового городка в этом году — 30-метровая живая ель. Также на праздничной площадке будут ледовые скульптуры, горки и лабиринт.

Поскольку тема этого года — 300-летие Екатеринбурга, входные арки будут украшены светящейся надписью "300 лет". К слову, праздничная площадка станет первым мероприятием в череде юбилейных проектов.

Напомним, ледовые городки уже открыты в Березовском, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.