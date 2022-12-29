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Общество
29 декабря 2022, 15:47

Евгений Куйвашев исполнил мечту пятиклассника из поселка Арти

вручение подарка в рамках акции "Елка желаний"

Подарок Диме вручили глава поселка Арти Алексей Константинов и депутат Заксобрания региона Альберт Абзалов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Подарок от губернатора Свердловской области в рамках акции "Елка желаний" получил Дмитрий Бегеев. Мальчик мечтал о вратарских перчатках.

Как рассказал Дима, изначально он хотел загадать консоль, но потом решил, что перчатки ему нужнее. По данным департамента информполитики региона, мальчик хорошо учится и занимается футболом в подростковом клубе "Красногорец". Он идет к своей большой мечте — хочет играть за клуб "Урал".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев исполнил мечту 12-летней воспитанницы екатеринбургской школы-интерната № 17 Арины Корепановой. Весной для девочки организуют поездку в Санкт-Петербург. Также глава региона подарил снегокат 8-летнему Ване Швецову из Режа.

Добавим, в проекте "Елка желаний" традиционно участвуют все главы исполнительных органов госвласти и руководство муниципалитетов Среднего Урала. К настоящему моменту они разобрали уже порядка 200 записок с пожеланиями детей.

Областная газета Свердловской области

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