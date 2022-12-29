Безопасность свердловчан в новогодние праздники обеспечат казаки, народные дружинники и полицейские

с 28 декабря по 8 января на Среднем Урале пройдет 494 культурно-массовых мероприятия. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков провел заседание оперштаба по профилактике правонарушений. Обеспечивать безопасность на новогодних мероприятиях будут более 1 600 полицейских, казаки и члены Добровольной народной дружины (ДНД).

В заседании в режиме видеосвязи также приняли участие замгубернатора Азат Салихов, руководители структурных подразделений главка и территориальных ОВД, а также представители Росгвардии и свердловских муниципалитетов.

Должностные лица выступили перед Александром Мешковым с докладами по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности в период с 28 декабря по 8 января. Начальник регионального главка отметил, что полиция должна быть готова к разным вариантам развития ситуации и контролировать обстановку вместе с другими силовыми структурами и администрациями свердловских городов.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, с 28 декабря по 8 января на Среднем Урале пройдет 494 культурно-массовых мероприятия, которые посетят около 170 тыс. человек. Кроме того, в 50 населенных пунктах региона создано 79 ледовых городков, где также необходимо обеспечивать безопасность граждан.

"В праздничные дни предусмотрено увеличение плотности нарядов в общественных местах, усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования. В главке на протяжении праздничных дней функционирует межведомственная рабочая группа. Граждане, столкнувшиеся с фактами нарушений действующего законодательства или любыми противоправными фактами, могут обратиться за помощью по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД (343) 358‑71‑61", — рассказал полковник Валерий Горелых.