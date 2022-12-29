На Среднем Урале открылся четвертый исправцентр для осужденных

Это четвертый подобный центр в регионе, который создан в рамках нацпроекта "Производительность труда". Фото: Полина Зиновьева

Новый исправительный центр для трудоустройства осужденных открыли в Камышлове. До этого дня в регионе функционировали три подобных учреждения — в Нижнем Тагиле, Верхней Туре и в деревне Старые Решеты.

Как рассказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, новый исправцентр будет работать на базе местного многопрофильного предприятия по производству строительных материалов. Он готов принять 140 человек из тех, кто осужден на принудительные работы.

Фото: Полина Зиновьева

"Рассчитываю, что в будущем году ГУФСИН России по Свердловской области во взаимодействии с правительством Свердловской области продолжит работу по расширению сети исправительных центров в регионе", — добавил Алексей Шмыков.

Фото: Полина Зиновьева

В начале года глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил задачу по созданию до конца года в регионе не менее 400 мест в таких центрах. И задача выполнена, отмечают в департаменте информполитики региона.

Известно, что новый центр первый полностью построен на средства предприятия. В здании в короткие сроки провели ремонт, сделали спальные корпуса, кухню, душевые. Благодаря такому нововведению местная организация, которая постоянно наращивает производственные мощности, решает кадровые вопросы.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, наказание в виде принудительных работ не связано с изоляцией от общества в отличие от лишения свободы. Осужденные, отбывающие наказание в исправцентрах, носят гражданскую одежду, имеют право свободного перемещения к месту работы, могут посещать общественные места.

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