Евгений Куйвашев поручил принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности свердловчан в праздники

В новогодние праздники на Среднем Урале пройдет свыше 400 мероприятий, участие в которых примут около 300 тысяч граждан. Глава региона Евгений Куйвашев поручил исполнительным органам власти, правоохранителям и главам муниципалитетов принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности свердловчан.
"Необходимо сделать все возможное, чтобы зимние каникулы прошли максимально спокойно, без серьезных происшествий. Особое внимание необходимо уделить детским праздникам и перевозке детей к местам их проведения. Обстановка на дорогах, работа общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры, готовность аварийных и спасательных служб к нештатным ситуациям также должны быть на постоянном контроле", — заявил губернатор.
По данным ГУ МВД России по Свердловской области, обеспечивать безопасность во время новогодних мероприятий будут более 1 600 полицейских, представители ЧОП, члены Добровольной народной дружины (ДНД) и бойцы Росгвардии. В региональном ГУ МЧС заявили, что дежурство спасателей будет организовано более чем на 1000 объектах массового пребывания детей, религиозного культа и отдыха.
"Нами совместно с сотрудниками полиции проверено 280 точек продажи пиротехнических средств. В ряде мест реализации изъята пиротехническая продукция в связи с отсутствием необходимых документов о подтверждении соответствия требованиям", — рассказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.
Спасатели предупреждают! Применение пиротехнических изделий запрещено в помещениях, на крышах и балконах, возле линий электропередачи.
Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга представили памятку о правилах пользования пиротехникой и фейерверками:
- перед использованием петарды или фейерверка необходимо изучить инструкцию,
- площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно находиться деревьев, линий электропередачи. Кроме того, она должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов;
- нельзя держать в руках подожженный фейерверк. Наклоняться над пиротехническим изделием запрещено;
- если петарда не сработала, не стоит пытаться проверить или поджечь фитиль еще раз.
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