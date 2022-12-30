Евгений Куйвашев поручил принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности свердловчан в праздники

Глава региона поручил обеспечить безопасность граждан. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В новогодние праздники на Среднем Урале пройдет свыше 400 мероприятий, участие в которых примут около 300 тысяч граждан. Глава региона Евгений Куйвашев поручил исполнительным органам власти, правоохранителям и главам муниципалитетов принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности свердловчан.

"Необходимо сделать все возможное, чтобы зимние каникулы прошли максимально спокойно, без серьезных происшествий. Особое внимание необходимо уделить детским праздникам и перевозке детей к местам их проведения. Обстановка на дорогах, работа общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры, готовность аварийных и спасательных служб к нештатным ситуациям также должны быть на постоянном контроле", — заявил губернатор.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, обеспечивать безопасность во время новогодних мероприятий будут более 1 600 полицейских, представители ЧОП, члены Добровольной народной дружины (ДНД) и бойцы Росгвардии. В региональном ГУ МЧС заявили, что дежурство спасателей будет организовано более чем на 1000 объектах массового пребывания детей, религиозного культа и отдыха.

"Нами совместно с сотрудниками полиции проверено 280 точек продажи пиротехнических средств. В ряде мест реализации изъята пиротехническая продукция в связи с отсутствием необходимых документов о подтверждении соответствия требованиям", — рассказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Спасатели предупреждают! Применение пиротехнических изделий запрещено в помещениях, на крышах и балконах, возле линий электропередачи.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга представили памятку о правилах пользования пиротехникой и фейерверками:

перед использованием петарды или фейерверка необходимо изучить инструкцию,

площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно находиться деревьев, линий электропередачи. Кроме того, она должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов;

нельзя держать в руках подожженный фейерверк. Наклоняться над пиротехническим изделием запрещено;

если петарда не сработала, не стоит пытаться проверить или поджечь фитиль еще раз.

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