В Свердловской области жилищные сертификаты получили первые 54 семьи из Херсона

Помимо жилищных сертификатов, вынужденным переселенцам полагаются единовременные выплаты. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Они приняли решение остаться жить на Среднем Урале, оценив перспективы трудоустройства и меры социальной поддержки, оказываемой в регионе. Общая сумма 54 жилищных сертификатов составила 193,5 млн рублей.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сейчас получившие сертификаты подбирают подходящее жилье.

Напомним, переселенцы из Херсона и части Херсонской области могут получить сертификаты на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках. Размер выплаты рассчитывается исходя из количества членов семьи, стоимости одного "квадрата" и нормы квадратных метров на человека: 33 квадратных метра — для одиноких;

42 квадратных метра — для семьи из двух человек;

по 18 квадратных метров — на каждого члена семьи из трех и более человек.

Также предусмотрена единовременная выплата на приобретение имущества в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. По данным на конец декабря, в регионе был утвержден список на такую поддержку для 106 человек.

Перечень документов необходимых для получения выплат и формы заявлений размещены на сайте фонда жилищного строительства. Оформить все можно через МФЦ, задать интересующие вопросы — по телефону 8 800 100-74-59.