Темы дня

Общество
30 декабря 2022, 14:07

В Свердловской области жилищные сертификаты получили первые 54 семьи из Херсона

новый дом

Помимо жилищных сертификатов, вынужденным переселенцам полагаются единовременные выплаты. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Они приняли решение остаться жить на Среднем Урале, оценив перспективы трудоустройства и меры социальной поддержки, оказываемой в регионе. Общая сумма 54 жилищных сертификатов составила 193,5 млн рублей.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сейчас получившие сертификаты подбирают подходящее жилье.

Напомним, переселенцы из Херсона и части Херсонской области могут получить сертификаты на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках.

Размер выплаты рассчитывается исходя из количества членов семьи, стоимости одного "квадрата" и нормы квадратных метров на человека:

  • 33 квадратных метра — для одиноких;
  • 42 квадратных метра — для семьи из двух человек;
  • по 18 квадратных метров — на каждого члена семьи из трех и более человек.

Также предусмотрена единовременная выплата на приобретение имущества в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. По данным на конец декабря, в регионе был утвержден список на такую поддержку для 106 человек.

Перечень документов необходимых для получения выплат и формы заявлений размещены на сайте фонда жилищного строительства. Оформить все можно через МФЦ, задать интересующие вопросы — по телефону 8 800 100-74-59.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.12.2022, 14:07 / Общество
В Свердловской области жилищные сертификаты получили первые 54 семьи из Херсона
30.12.2022, 13:12 / Общество
Коронавирусом заразились еще 149 свердловчан
30.12.2022, 12:37 / Общество
Евгений Куйвашев поручил принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности свердловчан в праздники
30.12.2022, 11:33 / Общество
Власти Нижнего Тагила выплатят 40 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка
30.12.2022, 10:27 / Культура
Названы претенденты на премию главы Среднего Урала в области литературы и искусства