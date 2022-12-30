Коммунальные и дорожные службы Среднего Урала подготовились к предстоящим праздникам

По поручению губернатора на особом контроле состояние дорог и своевременная уборка снега. Фото: Галина Соловьева

С 31 декабря по 10 января энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства Свердловской области переходят на усиленный режим работы. Они обеспечат бесперебойное электро-, тепло- и газоснабжение.

При сбоях жителям рекомендуется обращаться на горячие линии муниципалитетов. Также можно звонить в Единую региональную информационно-справочную службу 112, отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.

К предстоящим праздникам также подготовились дорожные службы. В полной готовности 1 411 единиц снегоуборочной и прочей техники. В наличии 213,6 тысячи тонн песко-соляной смеси и 642 тонны противогололедных реагентов. Сообщить о неубранных участках можно по номерам (343) 261-79-83 и (343) 262-50-65.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил руководителям профильных министерств и ведомств, главам муниципалитетов в новогодние и рождественские праздники обеспечить комплексную безопасность территорий, стратегических объектов, систем и объектов жизнеобеспечения региона.

"Должны быть сформированы аварийные бригады на случай нештатных ситуаций, проверено наличие необходимых материально-технических средств для устранения возможных аварий. На особом контроле — состояние дорог и своевременная уборка снега", — подчеркивал глава региона.

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