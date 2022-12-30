В Екатеринбурге начал работать главный ледовый городок

В новогоднюю ночь городок будет работать до 3:00. Фото: Алексей Кунилов

В самом центре уральской столицы, на площади 1905 года, начал работать ледовый городок. Темой этого года стало 300-летие Екатеринбурга.

Посетителей ждала развлекательная программа, но без фейерверков. От них власти решили отказаться.

Фото: Алексей Кунилов

Вместо искусственной напротив здания мэрии города установили 28-метровую живую ель, которую привезли из Шалинского района. Дерево украсили гирляндами и игрушками, сделанными детьми участников СВО.

Фото: Алексей Кунилов

Также в городке расположились ледовые скульптуры, горки, аттракционы и лабиринт. Важными элементами оформления стали фигуры в виде лесных зверей, сверкающие друзы кристаллов и макет первой екатеринбургской крепости.

Фото: Алексей Кунилов

Помимо этого, обустроено несколько фотозон и ярмарка. В 13 домиках, стилизованных под русские избы, можно приобрести выпечку, горячие напитки и сувенирную продукцию.

Фото: Алексей Кунилов

Входные арки украшены светящейся надписью "300 лет". К слову, открытие городка стало первым мероприятием в череде юбилейных проектов.

Добавим, ранее был опубликован график работы главного ледового городка Екатеринбурга. Так, в новогоднюю ночь, как и в рождественскую, праздничная площадка будет открыта до 3:00. В остальные дни график работы выглядит следующим образом: с 1 по 5 января и с 7 по 8 января открытие запланировано на 10:00, а закрытие — на 23:00;

с 9 по 15 января ледовый городок будет открыт с 10:00 до 22:00.

Ледовый городок для посетителей будет работать до 15 января 2023 года.

Напомним, ледовые городки уже открыты в Березовском, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.