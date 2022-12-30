В Ивделе планируют создать этнографический центр для туристов

Новый центр даст постоянную работу представителям манси. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По инициативе свердловских общественников в Ивделе планируют создать этнографический центр, который станет новой точкой притяжения туристов. Там будут работать швейная и ремесленная мастерские, центр приема пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги.

Новый центр даст постоянную работу как минимум 7 манси. Всего в Ивдельском ГО проживает 137 представителей коренного малочисленного народа, 60 из них ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях. В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что работу по поддержке манси курирует региональное министерство экономики и территориального развития совместно с ассоциацией коренного малочисленного народа севера Свердловской области.

По словам исполнительного директора ассоциации Егора Николаева, на территории этнографического центра будут находиться дом из сруба, навес, священный амбарчик, памятный камень, объекты культа, имитация колодца и другие выставочные объекты, привычные для быта манси. Внутри дома расположатся выставочный и производственный залы со всем необходимым оборудованием.

Центр планируют разместить неподалеку от уже действующей туристической инфраструктуры городского округа, что позволит интегрировать новый объект в турмаршруты. У посетителей будет доступ к кафе, гостевому дому, гостинице, городской набережной и музею.